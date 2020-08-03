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Общество

Рабочих не хватает на строительстве школы в Великих Луках

Школу на Заслонова не сдадут в срок. Фото ПАИ.

Вовремя сдать в Великих Луках школу на улице Заслонова не позволяет недостаточное количество рабочих, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём традиционном видеообращении к псковичам в Instagram-аккаунте.

27 июля Михаил Ведерников с рабочим визитом побывал в Великих Луках, где осмотрел важные и проблемные объекты строительства. По итогам поездки он отметил, что требуется провести серьёзную работу, чтобы все объекты были завершены. Один из них – школа на улице Заслонова. 

Строительство этой школы отстаёт от графика на 130 дней. Губернатор отметил, что наверстать упущенное время не позволяет недостаточное количество людей, работающих на объекте.

«Подрядчиком не принимаются необходимые меры, чтобы решить проблему. Заказчик не ведёт претензионную работу», – сообщил Михаил Ведерников и добавил, что такой спокойный подход к срыву сроков недопустим.

Губернатор поручил вице-губернатору Василию Виторовичу Осипову проработать план, который позволит сократить срок отставания от графика.

Ранее сообщалось, что во время своего визита в Великие Луки псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках.

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