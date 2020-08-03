Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом

20:11, 03 августа 2020, ПАИ

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Псковской области увеличилось на 16 % по сравнению с предыдущим этапом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к псковичам в Instagram-аккаунте.

Губернатор отметил, что всё больше людей считает, что опасность уже позади. «Есть люди, которые расслабились и престали следовать простым, но необходимым требованиями Роспотребнадзора», – отметил Михаил Ведерников.

«На прошлой неделе число новых случаев COVID-19 увеличилось на 16 % по отношению к предыдущему этапу. Каждый такой подъём статистики, даже самый незначительный, вынуждает нас острочить принятие решения об открытии бассейнов, кинотеатров, клубов, аттракционов – всего, что пока остаётся под запретом», – пояснил губернатор.

Михаил Ведерников призвал псковичей беречь себя, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, так как это позволит избежать риска заражения.