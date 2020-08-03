По жалобам псковичей на соцзащиту проведут служебную проверку

20:09, 03 августа 2020, ПАИ

В отношении работников соцзащиты, на грубость которых жаловались псковичи, проведут служебную проверку. Об этом сообщил в своём традиционном обращении к подписчикам в Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Ситуация, когда люди жалуются, что сотрудники соцзащиты не берут трубки, кидают трубки, иногда откровенно хамят и грубят, требует особого внимания, и в этой части уже назначена служебная проверка», – сказал губернатор, комментируя причины задержки выплат на детей и пособий для безработных, на которую жалуются в соцсетях и на официальном сайте губернатора псковичи.

Он также пояснил, из-за чего произошла задержка выплаты пособий на детей от трёх до семи лет и выплат безработным, которые стоят на бирже труда. В первом случае некорректно работал программный продукт для оформления пособий, во втором задержка произошла из-за того, что количество заявителей постоянно росло.

«На сегодняшний день безработным уже выплачено 4 млн рублей и необходимо произвести выплаты ещё на 4,5 млн рублей. Также до 1 августа всё будет выплачено. Все обязательства будут исполнены в полном объёме», – заверил губернатор.