22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках

20:10, 03 августа 2020, ПАИ

22 миллиона рублей необходимо на стабилизацию грунта при строительстве подземного перехода в Великих Луках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении в аккаунте в социальной сети Instagram.

Для продолжения строительства подземного перехода в Великих Луках необходимо провести работы по стабилизации грунта. Эти работы на данный момент оцениваются в 22 миллиона рублей.

Кроме того, чтобы начать строительство, необходимо подписать соглашение с компанией «Газпром межрегионгаз» о переносе газовых сетей. Далее требуется провести работы по укреплению почвы рядом с фундаментами нескольких близлежащих домов.

«Средства мы, конечно, найдём, хотя в текущих условиях это непросто делать, и проконтролируем, чтобы объект был завершён в срок», – отметил Михаил Ведерников.