Псковские сотрудники Россельхознадзора обнаружили западный трипс в белорусских томатах

09:22, 30 июля 2020, ПАИ

В белорусских томатах псковские сотрудники Россельхознадзора обнаружили западный цветочный трипс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В пункте карантина растений Долосцы-1 запрещен ввоз 18,5 тонны томатов. Партия овощей следовала из Белоруссии в адрес юридического лица, расположенного в Смоленске.

В ходе проведения контрольно‒надзорных мероприятий в партии свежих томатов обнаружили живые имаго насекомых, которые по морфологическим признакам схожи с карантинным объектом. Выявленные насекомые идентифицированы как западный цветочный трипс.

Ввоз овощей на территорию России был запрещен, он будет возвращён обратно.