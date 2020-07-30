0
11:48
Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски
11:32
Ещё 34 заражённых коронавирусом пациента выздоровели в Псковской области
11:24
3 728 человек заразились коронавирусом в Псковской области
11:21
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове
10:23
Вкусная история: как сотрудница банка с головой погрузилась в шоколад
09:23
Псковичи могут подарить книги сельским библиотекам
08:16
Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
Еще новости
Общество

Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове

Лучших представителей туриндустрии наградили в Пскове. Фото ПАИ.

30 июля в актовом зале Псковского государственного университета наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Лучшими работниками в сфере туриндустрии в Псковской области признаны: Алина Иванова («Континент-тур»), Ксения Хренова («СевЗапИнвест»), Анастасия Михайлова («Салон путешествий «Дива»), Юлия Петрова («СевЗапИнвест»).

Победители получат денежные призы и представят область на федеральном конкурсе в Москве.

«Такие конкурсы дают возможность проверить свои навыки, увидеть, на что ты способен, и  выявляют какие-то слабые места, которые можно развивать, - отметила одна из победительниц конкурса - работник службы приема и размещения компании «СевЗапИнвест» Ксения Хренова. Также она поблагодарила руководство за возможность участовать в таких конкурсах.

Участники состязались в четырёх номинациях: «лучший работник службы приема и размещения», «лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «лучший экскурсовод (гид)» и «лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Региональный этап конкурса реализуется совместно с комитетом по туризму Псковской области и ПсковГУ. Опорный вуз региона ПсковГУ участвует в организации конкурса во второй раз после долгого перерыва. Псковская область принимала в нем участие в 2013 году. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски
30 июля 2020
Александр Захаров: Туриндустрия в пандемию приобретает новые краски
Ещё 34 заражённых коронавирусом пациента выздоровели в Псковской области
30 июля 2020
Ещё 34 заражённых коронавирусом пациента выздоровели в Псковской области
3 728 человек заразились коронавирусом в Псковской области
30 июля 2020
3 728 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове
30 июля 2020
Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове
Псковичи могут подарить книги сельским библиотекам
30 июля 2020
Псковичи могут подарить книги сельским библиотекам
Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
30 июля 2020
Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области 30 июля
Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде
30 июля 2020
Учёные выяснили, за сколько часов коронавирус погибает в воде
Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года
30 июля 2020
Вторую волну пандемии учёные прогнозируют из-за начала учебного года

Идет загрузка...