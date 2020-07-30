Лучших работников в сфере туризма наградили в Пскове

11:21, 30 июля 2020, ПАИ

30 июля в актовом зале Псковского государственного университета наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Лучшими работниками в сфере туриндустрии в Псковской области признаны: Алина Иванова («Континент-тур»), Ксения Хренова («СевЗапИнвест»), Анастасия Михайлова («Салон путешествий «Дива»), Юлия Петрова («СевЗапИнвест»).

Победители получат денежные призы и представят область на федеральном конкурсе в Москве.

«Такие конкурсы дают возможность проверить свои навыки, увидеть, на что ты способен, и выявляют какие-то слабые места, которые можно развивать, - отметила одна из победительниц конкурса - работник службы приема и размещения компании «СевЗапИнвест» Ксения Хренова. Также она поблагодарила руководство за возможность участовать в таких конкурсах.

Участники состязались в четырёх номинациях: «лучший работник службы приема и размещения», «лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «лучший экскурсовод (гид)» и «лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Региональный этап конкурса реализуется совместно с комитетом по туризму Псковской области и ПсковГУ. Опорный вуз региона ПсковГУ участвует в организации конкурса во второй раз после долгого перерыва. Псковская область принимала в нем участие в 2013 году.