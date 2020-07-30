3 728 человек заразились коронавирусом в Псковской области

11:24, 30 июля 2020, ПАИ

В Псковской области 3 728 человек заразились коронавирусом. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки коронавирусом в регионе заболели 42 человека. Всего выздоровело 2 569 пациентов, умерло 53.

Статистика по районам: Псков – 1143, Великие Луки – 754, Бежаницкий район – 50, Великолукский район – 180, Гдовский район – 80, Дедовичский район – 50, Дновский район – 105, Красногородский район – 34, Куньинский район – 36, Локнянский район – 12, Невельский район – 125, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 69, Опочецкий район – 42, Островский район – 266, Палкинский район – 47, Печорский район – 41, Плюсский район – 98, Порховский район – 144, Псковский район – 302, Пустошкинский район – 10, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 20, Себежский район – 24, Стругокрасненский район – 43, Усвятский район – 20.