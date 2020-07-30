Пьяного водителя такси задержали в Пскове
В Пскове задержали пьяного водителя такси. Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
30 июля внимание сотрудников ДПС привлёк водитель такси. Он был остановлен для проверки документов. При проведении освидетельствования на состояние опьянения с помощью алкотестера прибор показал результат 2,2 промилле алкоголя.
На водителя составили административный материал. По данному факту проводится проверка.