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Руководителя новоржевской администрации могут привлечь к уголовной ответственности

Исполняющего обязанности главы администрации городского поселения «Новоржев» могут привлечь к уголовной ответственности, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

С 25 марта по 1 июля 2019 года в Новоржеве проводился ремонт стадиона. Общая стоимость проведенных работ согласно проектной и аукционной документации составила более 1 млн 280 тыс. руб. Деньги были выделены в виде дотации за достижение в 2018 году наилучших значений показателей областного конкурса «Лучшее поселение Псковской области» в номинации «Самое здоровое поселение».

Проверка качества выполненных работ установила факты несоответствия объемов выполненных работ и используемых материалов. Так, согласно заключениям привлеченных к проведению проверки экспертной строительной организации и ГКУ «Управление капитального строительства» определена общая стоимость невыполненных работ по ремонту стадиона на сумму более 700 тысяч рублей.

При этом документы о приемке качества выполненных работ подписаны единолично представителем заказчика в полном объеме, каких-либо претензий не указано. Экспертиза качества выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций не проведена, комиссия и. о. главы администрации городского поселения «Новоржев» также не создавалась.

Материалы прокурорской проверки направлены в Следственный комитет.

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