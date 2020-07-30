Страдающего потерей памяти жителя Серёдки разыскивают полицейские

13:01, 30 июля 2020, ПАИ

78-летнего жителя села Серёдка Псковского района Владимира Антонова, страдающего потерей памяти, продолжают разыскивать полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Владимир Антонов ушёл из дома 6 апреля 2019 года. Его видели недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Ему на вид 70 лет, ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.