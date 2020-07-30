В Пскове восстановят зелёные насаждения на улице Герцена

13:20, 30 июля 2020, ПАИ

На улице Герцена в Пскове восстановят зелёные насаждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

30 июля депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая организовала контрольный выезд в свой избирательский округ №13.

В выезде также приняли участие глава города Елена Полонская, глава администрации Александр Братчиков, сотрудники структурных подразделений администрации города, представители подрядных организаций и жители округа.

Первым объектом выезда стал проезд на улице Герцена, 6а. Участники осмотрели дворовую территорию, прилегающую к территории улицы Герцена, и сквер Народовластия.

Депутат по округу сообщила, что в этом году данный проезд был включен в программу ремонтов межмуниципальных проездов, и добавила, что необходимо сделать так, чтобы этот исторический уголок стал доступным для автотранспорта и пешеходов.

Кроме того, был озвучен вопрос о компенсационной посадке снесенных зеленых насаждений на данном участке. «Очень хотелось бы, чтобы любому проектированию, которое сопровождается сносом деревьев, сопутствовала новая высадка, чтобы исторический облик улицы не так сильно менялся», - прокомментировала Галина Невалённая.

Александр Братчиков заверил собравшихся, что, насколько будет возможно, зеленые насаждения обязательно восстановят.

Также жители района обратили внимание на прилегающие полуразрушенные бесхозные постройки. Власти проработают вопрос по демонтажу данных строений.

Следующим объектом в округе стала территория библиотеки «Родник» на улице Труда, 20. Жители данной улицы неоднократно озвучивали просьбу о реконструкции дворовых проездов и территории, прилегающей к библиотеке. По словам депутата округа, по вопросу благоустройства дворовых территорий уже подана заявка и включена в программу ремонта межмуниципальных проездов. Глава города предложила включить ремонт подходных путей к библиотеке в заявку на программу в городскую среду. Кроме того, будет поднят вопрос по установке ливневок на данной территории, чтобы не было застоя воды.

Завершающей точкой выезда стал Естественно-математический лицей № 20. Здесь установлен забор вокруг школы, а также ограждение от проезжей части для безопасного нахождения детей на школьной и прилегающей территориях.

В ходе выезда также были озвучены вопросы, касающиеся необходимого благоустройства территории школы. Так, Галина Невалённая сообщила, что на заднем дворе установлена спортивная площадка, которая нуждается в полной замене освещения. Кроме того, школе требуется ремонт асфальтового покрытия и установка адресной пожарной сигнализации.

Елена Полонская отметила, что в рамках благоустройства территории на улице Текстильной можно рассмотреть вопрос о включении в список ремонтных работ тротуары на участке школы и добавила, что благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году на ремонт дворовых проездов выделено порядка 100 млн рублей, это около 7 млн на каждый округ, поэтому сейчас появилась возможность устранять существующие недостатки.

«В одиночку депутат не может решить все проблемы, поэтому мы с жителями округа должны вместе добиться того, чтобы наш округ преобразился, наши заявки на благоустройство были одобрены и территория библиотеки вошла в программу по благоустройству», - заключила Галина Невалённая.

Контрольные выезды проходят ежегодно в депутатские округа для объективной оценки городских проблем на месте, организации прямого диалога между жителями и органами местного самоуправления.