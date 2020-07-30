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Три человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове

В Пскове в лобовом ДТП пострадали три человека. Столкновение произошло на пересечение Рижского проспекта и Петровской, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

30 июля в 14:15 произошло лобовое столкновение автомобилей Saab и Mazda. В результате пострадали три человека. На место прибыли скорая помощь, аварийно-спасательная служба, а также сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего ДТП уточняются. Решается также вопрос о госпитализации пострадавших.

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