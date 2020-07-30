#Опросник ПАИ-live: ремонт дорог – за или против

17:21, 30 июля 2020, ПАИ

В Пскове продолжается масштабный ремонт улиц. Мы спросили у жителей города: «Мешает ли вам ремонт дорог?»

Антон Пропетенко, работник завода «Сибирский гостинец», считает что ремонтные работы немного мешают, но с этим можно мирится. Антон обратил внимание, что наибольшее неудобство испытывают слепые пешеходы в районе улиц Леона Поземского и улицы Труда, где идет масштабный ремонт.

Пенсионерка Минавар очень рада ремонту, ведь за счёт него появляются широкие и красивые пешеходные зоны.

Псковичка Руслана, передвигается по городу на велосипеде больше 3-х лет. Она отметила, что новые пешеходные зоны оборудованы слишком высокими поребриками, это затрудняет съезды для велосипедистов и людей на инвалидных колясках. Надеется, что городские власти построят пешеходные зоны в районе хлебокомбината, что позволит велосипедистам и мамам с колясками спокойно передвигаться.

Студентка Дарья положительно относится к строительству дорог. Но сейчас испытывает неудобства из-за изменения автобусных маршрутов.

А пенсионерка Валентина Дмитриевна, напротив, не заметила, что ремонтные работы изменили маршруты автобусов.

Псковичка Светлана, живущая в Санкт-Петербурге, считает что ремонт в будущем улучшит внешний вид города и не вызывает каких-либо трудностей при проезде на автомобиле.

Александр Александрович имеет двоякое мнение на этот счёт. С одной стороны - хорошо, с другой стороны очень долго происходит строительство и сразу в нескольких местах Пскова.

Пенсионерка Елена Васильевна считает, что все неудобства временны, позже все будет намного лучше.

Автомобилист Сергей Валентинович отмечает плюсы и минусы. К минусам относит пробки, медленное движение. Хотя заранее продуманный маршрут с объездами позволяет избежать неудобств, рассуждает он.

А таксисты не понимают, как можно не радоваться ремонтам дорог.