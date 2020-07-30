Пятерых пострадавших в дорожных авариях деблокировали псковские спасатели за неделю

19:30, 30 июля 2020, ПАИ

Пожарные и спасательные подразделения Псковской области деблокировали пятерых пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 23 по 29 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Всего за неделю спасатели выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП 33 раза. В дорожных авариях пострадало 29 человек. Троим травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего их передали медицинским работникам.

Два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.