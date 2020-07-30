Псковская область получила федеральные средства на создание 356 дополнительных мест в частных детсадах

20:00, 30 июля 2020, ПАИ

Псковская область получила федеральные средства на создание в 2020 году 356 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных детских садах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по труду и занятости.

Индивидуальные предприниматели региона могут получить финансовую поддержку на открытие частных детских садов в этом году. Размер субсидии составляет 123,4 тысячи рублей на создание одного дополнительного места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Чтобы получить поддержку, частное дошкольное учреждение должно принимать детей из государственной информационной системы «Электронная очередь в дошкольные образовательные организации», обеспечить родительскую плату за содержание ребёнка в пределах муниципальной родительской платы в течение трёх лет с момента получения субсидии, иметь лицензию на образовательную деятельность.

Кроме федеральных субсидий на открытие дополнительных мест для частных детских садов предусмотрены и субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования, в частности на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Получить подробную информацию и оставить заявку на получение субсидии можно по телефону (8 8112) 29-99-55, доб. 136.