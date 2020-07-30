Петербуржца будут судить за ограбление вьетнамского студента в Пскове

21:47, 30 июля 2020, ПАИ

23-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за ограбление вьетнамского студента в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Молодой человек заметил иностранного студента, в руках которого находился смартфон, на одной из улиц Пскова. Петербуржец решил украсть телефон и для этого попросил у студента позвонить. Получив смартфон для звонка, злоумышленник убежал. Грабителя задержали находившиеся неподалёку полицейские, которые услышали призывы о помощи.

Петербуржцу предъявили обвинение по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.