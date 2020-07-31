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Общество

Глава ВОЗ обвинил молодёжь в новых вспышках коронавируса

Фото: Андрей Степанов.

Повторные вспышки коронавируса в некоторых странах мира обусловлены беспечным поведением молодежи. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, пишет РБК.

«Согласно свидетельствам, всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», - отметил Тедрос Гебрейесус.

«Молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», - подчеркнул глава ВОЗ.

Руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, дополняя выступление Гебрейесуса, сообщила, что молодые люди переносят заболевание обычно в более мягкой форме, однако в ВОЗ знают и обратные случаи, когда болезнь заканчивалась летальным исходом. «Кроме того, может быть, вы являетесь здоровым молодым человеком, но вы можете заразиться и передать заболевание более уязвимому человеку, который находится в более зрелом возрасте, у которого есть сопутствующие заболевания», - предостерегла она.

По словам Марии ван Керкхове, именно ночные клубы приводят к распространению заболевания, поэтому многолюдных мероприятий стоит избегать во время пандемии.

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