Глава ВОЗ обвинил молодёжь в новых вспышках коронавируса

08:41, 31 июля 2020, ПАИ

Повторные вспышки коронавируса в некоторых странах мира обусловлены беспечным поведением молодежи. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, пишет РБК.

«Согласно свидетельствам, всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», - отметил Тедрос Гебрейесус.

«Молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», - подчеркнул глава ВОЗ.

Руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, дополняя выступление Гебрейесуса, сообщила, что молодые люди переносят заболевание обычно в более мягкой форме, однако в ВОЗ знают и обратные случаи, когда болезнь заканчивалась летальным исходом. «Кроме того, может быть, вы являетесь здоровым молодым человеком, но вы можете заразиться и передать заболевание более уязвимому человеку, который находится в более зрелом возрасте, у которого есть сопутствующие заболевания», - предостерегла она.

По словам Марии ван Керкхове, именно ночные клубы приводят к распространению заболевания, поэтому многолюдных мероприятий стоит избегать во время пандемии.