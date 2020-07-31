PayPal прекратил внутренние переводы в России

09:10, 31 июля 2020, ПАИ

В России платёжный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы. Пользователям будут доступны только международные платежи, пишет РИА Новости.

Ранее платёжный сервис объявил о прекращении денежных переводов внутри страны. Такое решение было принято из-за изменений в законе «О национальной платежной системе». Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Новые правила не распространяются на международные переводы, а также на случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

На рынке переводов эта ситуация не скажется существенно, поскольку пользователи перейдут к конкурентам. Доля прибыли по внутрироссийским операциям составила всего 4 %, поэтому для финансовых показателей компании это не создаёт рисков.