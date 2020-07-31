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Общество

Островские волонтёры собрали деньги на вакцинацию собак

Ребята сдали макулатуру, а вырученные деньги отдали приюту. Фото: "Островские вести".

Волонтерский отряд «Голос сердца» школы № 7 города Острова направил средства в приют для бездомных животных. Об этом пишут «Островские вести».

Островичи сдали макулатуру на переработку, а вырученные деньги отправили на вакцинацию собак.

«Совершайте добрые дела, даже маленькие, и казалось бы незначительные согреют душу вам и окружающим», - призывают волонтеры.

1 августа псковский приют для животных «Шанс» также зовет на помощь добровольцев: приюту нужно помочь с уборкой, с выгулом собак.

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