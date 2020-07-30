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Общество

1 августа псковскому приюту «Шанс» требуются волонтеры

Фото: Дарья Хваткова.

Жители Пскова могут помочь приюту для бездомных собак «Шанс» с выгулом питомцев, разгрузкой строительных материалов и уборкой. Об этом сообщается в группе проектного офиса «Команда 2018» в соцсети «ВКонтакте».

«Шансу» нужна помощь в следующих делах: выгул питомцев на речку, разгрузка и складирование досок, уборка выгулов, разбор остатков от старых будок. Если найдется фотоволонтер, то нужно будет сфотографировать щенков приюта.

Всех добровольцев обеспечат масками и антисептиками.

Место сбора всех участников акции: Псков, улица Некрасова, 19, проектный офис «Команда 2018». Выезд 1 августа в 11:00.

«С собой обязательно нужно взять хозяйственные перчатки и хорошее настроение. Одеться в удобную одежду, которую не жаль испачкать. Обувь закрытая (не шлепки и не босоножки). Все висящие украшения (цепочки, длинные серьги) оставить дома», - сообщают в проектном офисе.

Волонтеры должны быть не младше 16 лет.

Записаться на выезд можно по телефону +7 (911) 295-74-87 (Михаил Герасимов).

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