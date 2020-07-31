Мошенница оформила крупный кредит на жителя Великих Лук

12:31, 31 июля 2020, ПАИ

Мошенница оформила крупный кредит на 31-летнего жителя Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

29 июля великолучанину позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что злоумышленники намерены незаконно оформить на горожанина кредит. По её словам, чтобы предотвратить это противоправное деяние, нужно взять кредит, а деньги через банкомат перевести на другую банковскую карту.

Мужчина последовал рекомендациям мнимой банковской служащей, получил 150 тысяч рублей и перевел их на указанный незнакомкой счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.