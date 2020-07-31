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Общество

Псковские клиенты Tele2 предпочитают смартфоны Honor и Samsung

Tele2 определила модели смартфонов, которыми чаще всего пользуются клиенты компании в Псковской области, а также проанализировала активность потребления интернет-трафика приверженцами различных брендов. Наиболее востребованными оказались модели Honor и Samsung.

В тройку самых популярных смартфонов среди псковских абонентов оператора попали Honor 7S, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A50. Всего в топ-10 рейтинга вошли четыре модели Honor: 7S, 8A, 10 Lite и 9X Lite. От бренда Samsung в первую десятку попали три модели: Galaxy A10, Galaxy A50 и Galaxy J1. Компания Xiaomi представлена Xiaomi Redmi 7A и Xiaomi Redmi Note 7.

Больше всего интернет-трафика в сети Tele2 в Псковской области потребляют владельцы смартфонов Honor. В среднем обладатель Honor 10 Lite скачивает на 23% больше трафика, чем владелец Apple iPhone 7. Среди приверженцев смартфонов Apple пользователи именно этой модели активнее всех пользуются мобильным интернетом.

Смартфоны компании Samsung выбрали 21% псковских клиентов Tele2, доля брендов Honor и Xiaomi – 17% и 11% соответственно. Бренды Apple и Huawei завершают пятерку с 7% и 5%. Стоит отметить рост бренда Xiaomi, год назад в число самых популярных устройств среди псковичей бренд не попал.

Клиенты Tele2 на Северо-Западе стали чаще выбирать смартфоны большого размера: в мае 2020 доля смартфонов с диагональю более 5,5 дюйма составила 79%, в то время как год назад моделей с таким размером экрана насчитывалось 36%. По данным оператора, активность потребления услуг передачи данных коррелирует с размером смартфона. Владельцы аппаратов с диагональю более 5,5 дюйма используют в два раза больше интернет-трафика, чем обладатели смартфонов с диагональю 4,5-4,9 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с поддержкой 4G-технологии выросла ещё на 10 пп. за год, достигнув 87%.

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