Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании
Закон о многодневном голосовании подписал Владимир Путин, пишет РИА Новости.
31 июля глава государства Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Формат такого голосования будет распространяться на местные и думские выборы.
Голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. При проведении муниципальных выборов и региональных референдумов решение о многодневном голосовании принимает избирком субъекта РФ.
Формат голосования на придомовых территориях и местах общего пользования будет сохранён при многодневных выборах.