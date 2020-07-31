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Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании

Закон о многодневном голосовании подписал Владимир Путин, пишет РИА Новости.

31 июля глава государства Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Формат такого голосования будет распространяться на местные и думские выборы.

Голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. При проведении муниципальных выборов и региональных референдумов решение о многодневном голосовании принимает избирком субъекта РФ.

Формат голосования на придомовых территориях и местах общего пользования будет сохранён при многодневных выборах.

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