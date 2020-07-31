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Общество

Единороссы провели субботник у мемориала железнодорожникам в Великих Луках

В Великих Луках единороссы провели субботник у мемориала железнодорожникам, погибшим в ВОВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках проекта «Я.Помню» общественники также сделали снимки памятника для интерактивной карты памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня железнодорожника активисты Великолукского местного отделения «Единой России» организовали уборку территории у памятного знака погибшим железнодорожникам – жертвам фашистского авиационного налета в 1944 году. К ним присоединились активисты общественного движения «Волонтеры Победы».

Общественники подмели площадку у мемориала, вынесли скошенную траву, произвели влажную уборку фрагментов памятника. Затем были возложены цветы в память о погибших железнодорожниках, захороненных на этом месте.

Памятник установлен над братской могилой железнодорожников, погибших при бомбежках немецко-фашистской авиацией железнодорожного узла города Великие Луки в июле 1944 года.  Монумент представляет собой четырехступенчатый пьедестал, на котором находится пирамида высотой пятиконечной звездой на вершине. На лицевой стороне памятника укреплена металлическая доска с надписью и перечнем 18 имен погибших железнодорожников.

«Мероприятие традиционное, партия шефствует над этим братским захоронением на протяжении многих лет, и ежегодно в преддверии Дня железнодорожника мы проводим памятные мероприятия в рамках партпроекта «Историческая память», - рассказал депутат фракции «Единая Россия» Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Участники мероприятия также произвели оцифровку памятного знака.

В Псковской области стартовал всероссийский проект «Я.Помню», в ходе которого создается интерактивная карта памятных мест, связанных с памятью о Великой Отечественной войне. Карта создается по инициативе федерального координатора партийного проекта «Историческая память», депутата ГД РФ Александра Хинштейна. На нее будут нанесены монументы, обелиски, братские могилы, музеи, и другие объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Реализация проекта позволит сделать единую онлайн-карту, на которой любой пользователь сможет ознакомиться с ними.

Все местные отделения «Единой России» присоединились к реализации проекта.

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