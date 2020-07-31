Псковская филармония надеется показать зрителям балет 21-22 ноября

17:59, 31 июля 2020, ПАИ

Показать зрителям балет 21-22 ноября надеется псковская филармония. Об этом рассказала директор областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-livе 31 июля.

Елизавета Барышникова рассказала, что уже есть афиша на ближайшие несколько месяцев, был также запущен проект губернаторского оркестра и имперского балета «Спящая красавица» и «Шопениана».

«Надеемся показать балет 21-22 ноября», – отметила Елизавета Барышникова.

Говоря о прокатных мероприятиях, Барышникова рассказала, что афиша уже есть, но пока следует ждать указаний от Министерства культуры и Роспотребнадзора.

«Сейчас активнее бронируется март, апрель, май, – рассказала спикер. – Уверенности, что всё пойдет как по маслу с сентября, пока нет».