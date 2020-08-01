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Общество

В Пскове почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне

Память воинов, погибших в Первой мировой войне, почтили в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

1 августа Пскове прошёл митинг, посвящённый Дню памяти русских воинов, погибших в годы Первой мировой войны. В нём приняли участие депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов и члены Совета по молодёжной политике при главе муниципалитета.

Траурное мероприятие прошло у памятника героям Первой мировой войны. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

«Подвиги наших героев должны служить примером служения своему Отечеству для подрастающего поколения. Мы должны хранить память о прошлом, чтить традиции и великие дела наших предков. Именно поэтому сегодня мы отдаём дань уважения русским солдатам и офицерам, которые, не щадя жизни, защищали Отечество», – подчеркнул исполняющий полномочия секретаря Молодёжного совета Павел Косенков.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Эта памятная дата установлена в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.

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