Трамп намерен запретить TikTok в США
Трамп заявил, что запретит TikTok в США. Президент США отметил, что не поддерживает приобретение TikTok какой-либо американской компанией, пишет ТАСС.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу популярной китайской соцсети TikTok на территории страны.
По словам Трампа, меры против социальной сети могут быть приняты уже в субботу. Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.