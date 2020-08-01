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Общество

Первый в Псковской области пешеходный фонтан открылся в Новосокольниках

Фото: Газета «Новосокольнический край».

В Новосокольниках открылся первый в Псковской области пешеходный фонтан. Открытие фонтана состоялось в канун Дня города, пишет газета «Новосокольнический край».

В 2019 году начались работы по благоустройству центральной площади города – Базарной. Реализация этого проекта проходила в рамках государственной программы Псковской области «Формирование комфортной городской среды».

По просьбам горожан площадь украсил пешеходный светодинамический фонтан площадью 25 квадратных метров.

Глава администрации поселения Николай Наумов отметил, что работы по благоустройству Базарной площади, улиц и дворов в городе не завершаются.

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