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Общество

Реконструкция стадиона «Электрон» в Пскове будет проводиться поэтапно

Фото ПАИ

Поэтапно будет проводиться реконструкция стадиона «Электрон» в Пскове. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Пандемия показала актуальность этого городского объекта. Сюда многие приходили заниматься, так как было сложно найти место, подходящее для тренировок на открытом воздухе», – отметил губернатор.

По словам главы региона, объект находится в тяжёлом состоянии, предстоит выполнить много работы.

«В ближайшее время начнём с вывоза строительных отходов и демонтажа аварийных конструкций, чтобы как минимум обезопасить территорию для посещения жителями города», – отметил Михаил Ведерников, добавив, что на стадионе будет в дальнейшем несколько площадок. В частности, два мини-футбольных поля с возможностью зимой перепрофилировать площадь под хоккейную коробку, поставить скейт-парк, площадки для занятия волейболом, теннисом, баскетболом.

«Планируем, что реконструкция стадиона будет проводиться поэтапно, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», – подчеркнул губернатор.

Вместе со спортсменами Михаил Ведерников обсудил планы реконструкции стадиона. Спортсмены попросили включить «Электрон» в маршрут патрулирования ППС и установить воркаут-площадку.

«Обе просьбы будут выполнены максимально быстро, и новая площадка станет первым шагом в реализации большого запланированного проекта, итоговый вариант которого обязательно обсудим с представителями спортивной общественности», – добавил Михаил Ведерников.

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