Алан Санакоев – о чемпионате по вейкборду: В этом году гораздо больше участников из Пскова

15:44, 01 августа 2020, ПАИ

Главный судья Алан Санакоев рассказал, что в этом году в чемпионате по вейкборду принимает участие большое количество псковичей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Второй год подряд сужу соревнования в псковском вейк-парке», – рассказал Алан Санакоев, добавив, что собрались сильнейшие райдеры СЗФО, Санкт-Петербурга и Псковской области.

Судья также добавил, что парк отлично обустроен, соревнования проходили в активной борьбе между райдерами.

«Псковские спортсмены часто ездят на соревнования, в отличие от других регионов, – отметил Алан Санакоев. – В этом году гораздо больше участников именно из Пскова, но также принимают участие и спортсмены из разных уголков Псковской области».