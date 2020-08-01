Врач рассказал о характерных признаках коронавирусного кашля

21:59, 01 августа 2020, ПАИ

О характерных признаках коронавирусного кашля рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет РИА Новости.

Денис Проценко рассказал, что после того, как переболел коронавирусом, не сможет спутать этот кашель, который имеет особенные интонации.

«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», — отметил Проценко, добавив, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз. Врач рассказал, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.

Согласно последним данным, в России выявлено 845 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 14 тысяч человек умерли, 646 тысяч выздоровели.