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Общество

Врач рассказал о характерных признаках коронавирусного кашля

О характерных признаках коронавирусного кашля рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет РИА Новости.

Денис Проценко рассказал, что после того, как переболел коронавирусом, не сможет спутать этот кашель, который имеет особенные интонации.

«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», — отметил Проценко, добавив, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз. Врач рассказал, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.

Согласно последним данным, в России выявлено 845 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 14 тысяч человек умерли, 646 тысяч выздоровели.

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