Водитель ВАЗа погиб в Невельском районе из-за столкновения с грузовиком
В результате лобового столкновения автомобиля ВАЗ-21074 с грузовиком погиб житель Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дорожная авария произошла 1 августа около 17:40 на 508-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель. Водитель автомобиля ВАЗ-21074, 44-летний житель Невельского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF XF 95430, которым управлял 45-летний житель Брянска.
В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте. По данному факту проводится проверка.