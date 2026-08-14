126 метеоров за ночь: астрофотограф снял Персеиды над Мальским скитом под Псковом

18:41, 14 августа 2026, ПАИ

Съёмку звёздного неба над Мальским скитом провёл псковский астрофотограф Пётр Митрофанов в ночь с 12 на 13 августа – в момент пика активности метеорного потока Персеиды. В его объектив попало порядка 126 метеоров, сообщили в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Астрофотограф отметил, что среди метеоров были и довольно яркие, оставившие за собой светящиеся следы. Автор уже подготовил ролик из снимков с метеорами вблизи радианта потока – области созвездия Персея, откуда, как правило, исходят падающие звёзды. В дальнейшем из этих снимков планируется создать композитный кадр.

Персеиды – один из самых известных и стабильных ежегодных метеорных потоков. Земля проходит через пылевой след кометы Свифта – Туттля, и мельчайшие частицы сгорают в атмосфере со скоростью около 59–61 километров в секунду, создавая эффект падающих звёзд. В этом году условия для наблюдения в Псковской области были особенно благоприятными: пик активности Персеид совпал с новолунием, поэтому свет Луны практически не мешал видеть даже не самые яркие метеоры.