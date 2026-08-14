Мастер-класс по приготовлению шарлотки прошёл на «Лешуге» в Пскове

19:53, 14 августа 2026, ПАИ

Гости приготовили шарлотку на мастер-классе на фестивале «Лешуга» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально‑концертной дирекции Псковской области.

В приготовлении десерта участвовали дети и их родители: они совместно готовили тесто и начинку, собирали шарлотку. В ходе мероприятия участники обсудили особенности приготовления блюда.

Отметим, занятия проводят каждый день: с 13:00 до 18:00 работают две зоны с мастер-классами.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк «Куопио»). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.