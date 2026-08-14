Епископ Варнава дал верующим напутствие в начале Успенского поста

18:41, 14 августа 2026, ПАИ

Сегодня, в праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, в храмах Великолукской епархии совершили литургии. 14 августа начинается Успенский пост, который предваряет Успение Пресвятой Богородицы и по строгости не уступает Великому посту. Епископ Великолукский и Невельский Варнава дал верующим напутствие перед Успенским постом, сообщили ПАИ в Великолукской епархии.

Главное – архиерейское – богослужение состоялось в Успенском соборе Свято-Успенского Святогорского монастыря Великолукской епархии.

Епископу сослужили секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев, благочинный монастырей Великолукской епархии иеромонах Нил (Лосев), благочинный Святогорской обители иеромонах Савва (Овчинников), братия и гости в священном сане из обителей епархии. Диаконский чин возглавил клирик храма Святой Троицы в Себеже диакон Пётр Нетреба. Песнопения исполнил хор «Патриарших добровольцев» (Москва).

В архипастырском слове епископ поздравил причастников с принятием святых животворящих Христовых тайн и обратил внимание сомолитвенников на значение Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня и празднества, посвящённого Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

14, 19 и 29 августа в храмах совершается освящение плодов нового урожая. В народном календаре эти дни называются Спасами. Спас – это сокращённая форма слова «Спаситель»: так называют Иисуса Христа, Сына Божьего, избавившего людей от рабства у греха и даровавшего всему человечеству возможность спасения души и вечной жизни. Народное название праздников указывает на их связь со Спасителем. В эти дни главное – не мёд, яблоки или орехи, а молитва Богу.

14 августа празднуется Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, 19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а 29 августа – Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

В православных храмах 14 августа по благочестивой традиции освящают мёд нового сбора. В саду Святогорского монастыря после Божественной литургии преосвященнейший владыка Варнава совершил чин освящения воды и мёда и укрепил верующих перед предстоящим постом.

«Дай Бог, чтобы сладость Духа Святаго, благодати Божией коснулась каждого! Пусть каждый, вкушая мёд нового урожая, особенно в этот начинающийся пост, исполняется здравия – духовного прежде всего и, конечно, телесного, – пожелал владыка в краткой проповеди после молебна. – Да благословит вас всех Господь. С началом Успенского поста!»