О здоровье сердца поговорили в программе «Анамнез». Главное
Заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 14 августа. Ведущие поговорили с экспертом о здоровье сердца.
Главное из эфира:
- сердце стоит во главе всего организма. «Мы живём, пока оно работает. Это насос, который ни на минуту не останавливается»;
- в группах риска люди с избыточной массой тела, повышенным – даже ситуативно – давлением, нефрологическими и бронхолёгочными проблемами, ведущие малоподвижный образ жизни и находящиеся в состоянии стресса;
- гипертония – «тихий убийца»: давление 170 может не болеть, но разрушает почки, глаза и сердце годами;
- диспансеризация – главный инструмент: раз в год сходить в поликлинику – и на год вы спокойны. Звонки из медучреждений – это забота, а не надоедливость;
- боль в груди при нагрузке – сигнал: если проходит в покое – это стенокардия, если прострелило при повороте – скорее всего, неврология;
- «жировое сердце» – новая проблема: у людей с лишним весом сердце обрастает жиром, сокращается нормально, но сил качать кровь не хватает – возникает одышка и слабость;
- в питании важен баланс, а не запреты: жарить лучше на маслах без вредных веществ при нагреве. Сливочное и животные жиры ставим под ограничение, но тотальный запрет ведёт к срывам;
- «рабочего давления» не существует: адаптация к 170 – это не норма. Лечить надо от 140, препараты – пожизненно, иначе качели и катастрофа;
- при высоком давлении показана, как ни удивительно, кардионагрузка, при гипотонии – физическая нагрузка.
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