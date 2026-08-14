О здоровье сердца поговорили в программе «Анамнез». Главное

20:50, 14 августа 2026, ПАИ

Заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 14 августа. Ведущие поговорили с экспертом о здоровье сердца.

Главное из эфира: