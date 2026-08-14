В Пскове прошла встреча в рамках проекта СПИД‑центра «Знать, чтобы жить»

19:29, 14 августа 2026, ПАИ

14 августа на базе филиала «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» ПОИКБ состоялась ежемесячная встреча по вопросам ВИЧ‑инфекции. Мероприятие провели эксперты социально‑психологической службы филиала – социальный работник Игорь Дудоров и психолог Наталья Поликарпова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПОИКБ.

На встречи специалисты проконсультировали родственника человека, живущего с ВИЧ: рассказали о природе ВИЧ‑инфекции и вирусных гепатитов, а также разъяснили юридические аспекты – в частности, обязанность ВИЧ‑положительного пациента информировать партнёра о своём статусе и меру ответственности за заражение без предварительного уведомления.

Все участники встречи могли бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ, а также получить мотивационный пакет – информационно‑просветительские материалы, барьерные средства защиты и контакты специалистов.

Цель проекта «Знать, чтобы жить» – противодействие распространению ВИЧ‑инфекции посредством просвещения и развенчивания мифов о вирусе. Профилактические встречи проводятся дважды в месяц.

Следующая встреча запланирована на 15:00 28 августа 2026 года по адресу улица Доставалова, 14 (Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, кабинет социального работника). Предварительная запись не требуется, анонимность гарантируется.