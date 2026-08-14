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Общество

Более 20 докладчиков выступит на предстоящих Пушкинских чтениях в «Михайловском»

Более 20 докладчиков ждут в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» на предстоящих Михайловских Пушкинских чтениях, традиционно приуроченных к очередной годовщине приезда поэта в псковское родовое имение в августе 1824 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Евгений Устинов. Пушкин в Михайловском (1980). Из фондов музея-заповедника

Напомним, что чтения в этом году назвали строками из стихотворения Пушкина «Чадаеву»: «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихой труд, и жажду размышлений...».

Как сообщает служба информации музея со ссылкой на куратора чтений, научного сотрудника Пушкинского заповедника Екатерину Фёдорову, среди исследователей, готовящихся выступить в «Михайловском», филологи, преподаватели, сотрудники музеев и другие специалисты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Челябинска, Пскова, Пушкинских Гор, Опочки. Свои изыскания представят также аспиранты из Китая, обучающиеся в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина.

Будущие выступления посвящены самым разным сюжетам, связанным с историей культуры и литературы, а также с изучением пушкинского наследия. Так, например, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы института имени Пушкина Эльмира Афанасьева и её аспирант Чжэн Ян обратятся к мотиву чаепития в «Евгении Онегине» и проследят, как через него раскрывается внутренний мир Татьяны. Доктор филологических наук Нина Цветкова, доцент Псковского государственного университета, сопоставит пушкинскую записку «О народном воспитании» с просветительской концепцией С. С. Уварова. А «Пушкинские цитаты в «лабиринте сцеплений» романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» станут предметом выступления преподавателя Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Натальи Щукиной.

В музее напомнили, что история августовских чтений насчитывает почти семь десятилетий, а сами чтения остаются одним из главных научных событий года в Пушкинском заповеднике. Заседания пройдут 21 и 22 августа в научно-культурном центре музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Послушать доклады могут все желающие, заявки и предварительная регистрация для этого не потребуются.

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