Судимостью завершились для островича денежные переводы с телефона своего знакомого
Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже денег с чужого банковского счёта. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что в ноябре прошлого года мужчина, находясь в микрорайоне Строитель в Острове, тайно взял мобильный телефон знакомого. Он знал ПИН-код, поэтому зашёл в банковское мобильное приложение и перевёл на свой электронный кошелек 58 190 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.
Подсудимый признал вину полностью и добровольно возместил потерпевшему причинённый ущерб.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили штраф.
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