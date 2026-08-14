Судимостью завершились для островича денежные переводы с телефона своего знакомого

20:09, 14 августа 2026, ПАИ

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже денег с чужого банковского счёта. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в ноябре прошлого года мужчина, находясь в микрорайоне Строитель в Острове, тайно взял мобильный телефон знакомого. Он знал ПИН-код, поэтому зашёл в банковское мобильное приложение и перевёл на свой электронный кошелек 58 190 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый признал вину полностью и добровольно возместил потерпевшему причинённый ущерб.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили штраф.