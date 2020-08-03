Родители школьников из Пустошки просят у губернатора отстоять директора школы

09:31, 03 августа 2020, ПАИ

В Пустошке родители учащихся в Центре образования попросили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оказать содействие по поводу продления контракта с директором Центра образования Оксаной Бугряковой. Письмо опубликовано на сайте губернатора региона.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«Никаких претензий по воду её работы нет! Нынешняя администрация во главе с Светланы Васильковой этого делать не собирается, пытаясь всячески её заменить, поскольку есть кандидатура от своей партии», - написали жители.

По их словам, стаж Оксаны Бугряковой в должности директора более 20 лет. «За эти годы она выпустила большое количество медалистов, заслужила безграничную любовь детей, уважение и благодарность родителей. Директором осуществляется персональный подход к каждому ребёнку, к учёбе, к поведению, к родителям, большая работа проводится с семьями, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации», - добавили жители.

«Убедительно просим вас разобраться, принять меры и решение с учетом мнения родителей, учеников и выпускников. Бугрякова Оксана Владимировна — человек на своём месте!» - подчеркнули жители Пустошки.