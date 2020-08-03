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Общество

Депутаты ответят на вопросы псковичей в приёмной «Единой России» по телефону

В августе прием  граждан депутатами в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) в связи с карантинными мерами по пандемии коронавируса  проводится дистанционно. Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату. После этого депутат свяжется с заявителем.

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин и депутат  ПГД Владимир Воробьев  будут принимать граждан 4 августа.

На 5 августа  разговор с псковичами запланировал руководитель фракции «Единой России» в ПОСД Виктор Антонов. 

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов проведет прием граждан 6 августа.

Депутат ПГД Сергей Мусиенко пообщается с гражданами 11 августа.

Депутат ПОСД Алексей Васильев и депутат ПГД  Эдуард Белов будут общаться с псковичами 12 августа.

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко рассмотрит просьбы и предложения граждан 13 августа.

На 18 августа запланировал прием граждан депутат ПГД Сергей Гаврилов.

Депутат ПОСД Лидия Драгунова и депутат ПГД  Любовь Николаева проведут прием 25 августа.

Глава города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская  будет общаться с псковичами 27 августа.

Записаться на дистанционный прием можно по телефону 8(8112) 66-25-12.

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