В России расширят перечень стратегически значимых лекарств
Перечень стратегически важных лекарств в России увеличится почти в четыре раза. В новый список препаратов отечественного производства войдет 215 наименований, пишет РБК.
За последние 10 лет изменения внесут впервые. Сейчас список важных лекарств, которые должны производиться в России, насчитывает 57 позиций.
«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них — препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России», - сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании.
Таким образом, перечень стратегически значимых лекарств в России будет актуализирован.