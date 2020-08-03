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Общество

В России расширят перечень стратегически значимых лекарств

Перечень стратегически важных лекарств в России увеличится почти в четыре раза. В новый список препаратов отечественного производства войдет 215 наименований, пишет РБК.

За последние 10 лет изменения внесут впервые. Сейчас список важных лекарств, которые должны производиться в России, насчитывает 57 позиций.

«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них — препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России», - сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании.

Таким образом, перечень стратегически значимых лекарств в России будет актуализирован.

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