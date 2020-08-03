Жители Пустошкинского района на трое суток остались без электричества

12:09, 03 августа 2020, ПАИ

Без электричества на трое суток остались жители Пустошкинского района. Соответствующую жалобу разместил Николай Глинкин на сайте губернатора Псковской области.

«С 31 июля по всей территории деревни Красное Пустошкинского района наблюдается низкое и несоответствующее стандартам напряжение, из-за чего бытовая техника не может работать», - отметил Николай Глинкин.

Ремонтная бригада прибыла лишь 2 августа и сообщила, что забыла требуемое оборудование.

«Они уехали и больше не появлялись, - отметил местный житель. – Прошу взять на контроль ситуацию и разобраться, а также найти и наказать виновных в происшествии и несвоевременном его устранении».

Ответственным за решение этой проблемы была назначена председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.