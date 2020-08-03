Шесть пьяных водителей задержали в Псковской области

12:22, 03 августа 2020, ПАИ

В Псковской области задержали шесть пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В разных городах и районах региона были задержаны нетрезвые водители, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное нарушение.

30 июля в Пскове у дома на улице Народной инспекторами ГИБДД установлен нетрезвый 56-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110.

31 июля около 18:00 у дома № 43 на улице Труда с целью проверки документов стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-21043, которым управлял 28-летний мужчина. В ходе освидетельствования было установлено, что оба водителя находились в нетрезвом виде.

В тот же день около 14:40 у дома № 32 на улице Новоржевской города Пушкинские Горы на автомобиле ВАЗ-21102 следовал нетрезвый 43-летний водитель. Мужчина дал признательные показания.

А в городе Порхове около 23:40 у дома № 1а на улице Мебельной был остановлен автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого находился 28-летний мужчина. В ходе проверки установлено, что гражданин управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

В Острове 1 августа около 16:00 у дома № 61/1 по улице 1 Мая на мотоцикле «Урал» задержали 21-летнего пьяного молодого человека.

2 августа около 13:30 на 5-м км автодороги Порхов – Успенье Порховского района остановили 27-летнего мужчину, который в нетрезвом виде управлял автомобилем ВАЗ-2106.