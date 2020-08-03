0
13:36
Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
13:23
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
12:21
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:13
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
12:11
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
11:39
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
11:34
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
Еще новости
Общество

Опочецким фронтовикам вручили мобильные телефоны с безлимитной связью

Первым в Опочецком районе телефон с пожизненной бесплатной мобильной связью получил Василий Никитович Монтус. Подарок  ему вручили секретарь Опочецкого местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Богашев  вместе с начальником отдела социальной политики администрации Опочецкого района Натальей Раховой и активистами общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

 «В год 75-летия Великой Победы, в год Памяти и Славы ни один фронтовик  не должен остаться без поддержки и внимания! Кнопки на аппарате  большие, удобные. Имеется кнопка экстренного вызова, куда вносится номер близкого родственника или необходимой службы. Достаточно нажать ее,  и вызов пойдет», - прокомментировал Богашев.

Василий Никитович Монтус родился 7 января 1927 года в хуторе Гезово Щербаковского сельсовета Алексеевского района Белгородской области в семье крестьянина. К началу Великой отечественной войны закончил 7 классов. В 1944 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в Восточной Пруссии в 3-й гвардейской стрелковой дивизии до 1955 года. После расформирования воинской части с семьей  переехал в г. Опочку. В 60-годы закончил школу рабочей молодежи, затем Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности. С 1969 по 1972 годы  работал директором Опочецкого спиртзавода. В 1972 году на Пленуме РК КПСС был избран секретарем Опочецкого райкома партии, а с октября 1975 года избран вторым секретарем Опочецкого РК КПСС. В апреле 1980 года был направлен во вновь созданное Дорожное ремонтно-строительное управление на должность начальника управления, где работал до 1984 года. В 1984 году на Пленуме РК профсоюза работников сельского хозяйства был избран председателем данного РК профсоюза, где работал по январь 1987 года. В январе 1987 года ушел на пенсию по возрасту, а в феврале этого же года избран председателем Опочецкого районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Всего в Опочецком районе мобильными телефонами будут обеспечены 9 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Также единороссы поддержали инициативу «Волонтеров Победы» об организации в 2020 году шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. За каждым из 9 проживающих в Опочецком районе ветеранов ВОВ закреплены волонтеры, готовые в любую минуту прийти на помощь.

Акция «Телефоны фронтовикам» реализуется партией «Единая Россия» совместно с Министерством цифрового развития, ведущими российскими операторами сотовой связи и общественным движением «Волонтеры Победы». Ее цель – помочь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны быть всегда на связи с родными, а также с социальными службами. Ситуация с пандемией затормозила проведение акции, потому как вручение телефонов планировалось провести до 9 Мая. Всего в Псковской области около 300 фронтовиков получат телефоны в подарок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
03 августа 2020
Индекс возобновления работы ресторанов в России достиг 84,2%
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
03 августа 2020
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 августа 2020
Последние останки подняли из раскопов в Моглино (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
03 августа 2020
Более 6 тысяч электронных заявлений подали на поступление в ПсковГУ
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
03 августа 2020
В России снизили первый взнос по ипотеке до 15%
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
03 августа 2020
Более тысячи человек заражены коронавирусом в Пскове
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
03 августа 2020
За сутки от коронавируса в России умерли 79 человек
Останки 29 красноармейцев обнаружили в захоронении в Моглино
03 августа 2020
Останки 29 красноармейцев обнаружили в захоронении в Моглино

Идет загрузка...