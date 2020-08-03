Опочецким фронтовикам вручили мобильные телефоны с безлимитной связью

14:54, 03 августа 2020, ПАИ

Первым в Опочецком районе телефон с пожизненной бесплатной мобильной связью получил Василий Никитович Монтус. Подарок ему вручили секретарь Опочецкого местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Богашев вместе с начальником отдела социальной политики администрации Опочецкого района Натальей Раховой и активистами общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«В год 75-летия Великой Победы, в год Памяти и Славы ни один фронтовик не должен остаться без поддержки и внимания! Кнопки на аппарате большие, удобные. Имеется кнопка экстренного вызова, куда вносится номер близкого родственника или необходимой службы. Достаточно нажать ее, и вызов пойдет», - прокомментировал Богашев.

Василий Никитович Монтус родился 7 января 1927 года в хуторе Гезово Щербаковского сельсовета Алексеевского района Белгородской области в семье крестьянина. К началу Великой отечественной войны закончил 7 классов. В 1944 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в Восточной Пруссии в 3-й гвардейской стрелковой дивизии до 1955 года. После расформирования воинской части с семьей переехал в г. Опочку. В 60-годы закончил школу рабочей молодежи, затем Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности. С 1969 по 1972 годы работал директором Опочецкого спиртзавода. В 1972 году на Пленуме РК КПСС был избран секретарем Опочецкого райкома партии, а с октября 1975 года избран вторым секретарем Опочецкого РК КПСС. В апреле 1980 года был направлен во вновь созданное Дорожное ремонтно-строительное управление на должность начальника управления, где работал до 1984 года. В 1984 году на Пленуме РК профсоюза работников сельского хозяйства был избран председателем данного РК профсоюза, где работал по январь 1987 года. В январе 1987 года ушел на пенсию по возрасту, а в феврале этого же года избран председателем Опочецкого районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Всего в Опочецком районе мобильными телефонами будут обеспечены 9 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Также единороссы поддержали инициативу «Волонтеров Победы» об организации в 2020 году шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. За каждым из 9 проживающих в Опочецком районе ветеранов ВОВ закреплены волонтеры, готовые в любую минуту прийти на помощь.

Акция «Телефоны фронтовикам» реализуется партией «Единая Россия» совместно с Министерством цифрового развития, ведущими российскими операторами сотовой связи и общественным движением «Волонтеры Победы». Ее цель – помочь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны быть всегда на связи с родными, а также с социальными службами. Ситуация с пандемией затормозила проведение акции, потому как вручение телефонов планировалось провести до 9 Мая. Всего в Псковской области около 300 фронтовиков получат телефоны в подарок.