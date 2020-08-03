Около 400 млн рублей получила Псковская область из резервного фонда правительства

15:07, 03 августа 2020, ПАИ

Псковская область получила из резервного фонда правительства РФ свыше 377 млн рублей в качестве дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета региона. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, что размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Распределение средств субъектам, а также контроль за целевым и эффективным их использованием возложен на Минфин России. В целом Минфин России, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам для компенсации снижения их доходов.