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Общество

Около 400 млн рублей получила Псковская область из резервного фонда правительства

Псковская область получила из резервного фонда правительства РФ свыше 377 млн рублей в качестве дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета региона. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, что размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Распределение средств субъектам, а также контроль за целевым и эффективным их использованием возложен на Минфин России. В целом Минфин России, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам для компенсации снижения их доходов.

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