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Общество

Определена страна, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом

ВОЗ определила страну, с которой нужно брать пример в борьбе с COVID-19, пишет РИА Новости.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и назвала государство примером для остальных стран.

«Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах», - отметила Мария Ван Керкхове, добавив, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.

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