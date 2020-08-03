Определена страна, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом
ВОЗ определила страну, с которой нужно брать пример в борьбе с COVID-19, пишет РИА Новости.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и назвала государство примером для остальных стран.
«Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах», - отметила Мария Ван Керкхове, добавив, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.