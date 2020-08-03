Допвыплаты работникам транспортных и медорганизаций продлены до 1 сентября

16:40, 03 августа 2020, ПАИ

По решению Михаила Ведерникова до 1 сентября будет продолжено осуществление дополнительных выплат для работников областных медицинских и транспортных организаций, занятых в реализации мероприятий по противодействию распространению COVID-19. Об этом говорится в Указе губернатора Псковской области.

Кроме того, 3 августа Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе скорректированы отдельные ограничительные меры, введенные для противодействия распространению COVID-19.

В частности, с 3 августа вступают в силу изменения в постановление администрации Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», в рамках которых запрещается розничная продажа в розлив пива и иных слабоалкогольных напитков в помещениях, располагающихся в многоквартирных жилых домах, а также в пристройках к ним и на прилегающих территориях. В связи с этим утратил силу аналогичный пункт в Указе губернатора.