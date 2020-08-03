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Общество

Постановление о запрете «наливаек» вступило в силу в Псковской области

3 августа Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе скорректированы отдельные ограничительные меры, введенные для противодействия распространению COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, с 3 августа вступают в силу изменения в постановление администрации Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», в рамках которых запрещается розничная продажа в розлив пива и иных слабоалкогольных напитков в помещениях, располагающихся в многоквартирных жилых домах, а также в пристройках к ним и на прилегающих территориях. В связи с этим утратил силу аналогичный пункт в Указе губернатора.

Новой редакцией Указа уточняется формулировка по массовым мероприятиям, которые можно провести на основании решения органов государственной власти или органов местного самоуправления, при условии их согласования главным государственным санитарным врачом региона.

По решению Михаила Ведерникова до 1 сентября будет продолжено осуществление дополнительных выплат для работников областных медицинских и транспортных организаций, занятых в реализации мероприятий по противодействию распространению COVID-19.

Дополнительно признаны утратившими силу ряд пунктов, содержащих поручения для руководителей органов исполнительной власти области, которые на данный момент уже исполнены.

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