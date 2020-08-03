Приговор Мамаеву и Кокорину отменил Мосгорсуд

18:41, 03 августа 2020, ПАИ

Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, пишет РИА «Новости».

Полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву заменили прежний срок годом исправительных работ, наказание Александра Кокорина осталось прежним.

В то же время оба спортсмена уже отбыли реальные сроки и освободились из колонии, новое заключение им не грозит.

При этом Мамаев может рассчитывать на реабилитацию и компенсацию, так как был в тюрьме за хулиганство, которого не совершал. Защита футболиста ещё не решила, будет ли он требовать восстановления справедливости. Адвокат Кокорина, в свою очередь, планирует обжаловать решение суда.

Брату Кокорина и их другу Кириллу Протасовицкому, также проходящим по этому делу, Мосгорсуд заменил реальные сроки годом исправительных работ и удержанием десяти процентов от зарплаты. Такое решение суд принял исходя из того, что Мамаева, Кокорина-младшего и Протасовицкого оправдали по статье «Хулиганство».